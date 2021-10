Atropelamento na Avenida Brasil, altura da Maré - REPRODUÇÃO/CENTRO DE OPERAÇÕES RIO

22/10/2021

Rio - Uma pessoa morreu atropelada na Avenida Brasil, no início da manhã desta sexta-feira (22). A vítima, que não teve a identidade revelada, foi atingida por um utilitário que trafegava pela pista central da via, no sentido Centro. Ela morreu no local.

Policiais militares foram acionados para a ocorrência, e familiares da vítima já estão no local. Segundo informações, o autor do acidente não prestou socorro. A vítima foi atropelada na faixa mais próxima a um canteiro da Avenida Brasil. O espaço é frequentemente usado por usuários de drogas que constroem abrigos no local.

Uma faixa da pista central da Avenida Brasil está ocupada. Agentes da CET-Rio fazem o controle do tráfego, que apresenta leve retenção