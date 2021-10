Cariocas caminham no Parque do Flamengo - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 22/10/2021

Rio - O fim de semana começa com temperaturas elevadas e céu parcialmente nublado no Rio. No entanto, uma frente fria se aproxima da cidade e o domingo será de chuva. Nesta sexta-feira (22), o céu fica nublado na cidade e, de acordo com o Alerta Rio, não há previsão de chuva. Os ventos serão fracos a moderados e as temperaturas estarão em elevação, com mínima de 14°C e máxima de 29°C.

No sábado (23), o céu estará parcialmente nublado e as temperaturas estarão estáveis. Não há previsão de chuva. A máxima prevista é de 31°C e a mínima de 16°. A partir do domingo (24), uma frente fria irá mudar o tempo na capital. A previsão é de aumento de nebulosidade, com pancadas de chuva e ventos moderados (18,5km/h a 51,9km/h) com rajadas fortes (52km/h a 76 km/h) durante a tarde e à noite. Os termômetros marcam entre 30° e 18°.



Na segunda-feira (25), o tempo continua instável, com céu nublado e chuva entre fraca a moderada, isolada, a qualquer momento. As temperaturas ficam em declínio com máxima de 26°C e mínima de 19°. Na terça-feira (26), a previsão também é de chuva a qualquer hora do dia. Os ventos estarão moderados (até 51,9km/h). A máxima prevista é de 27° e mínima de 19°.