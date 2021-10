No jogo entre o Fluminense contra o Fortaleza, no Maracanã, 3.097 torcedores estiveram no estádio - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 22/10/2021 10:42

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) divulgou nesta sexta-feira o balanço dos eventos-teste realizados pela prefeitura no mês de outubro. Agentes da Vigilância em Saúde acompanharam o público que compareceu a dois jogos de futebol, duas festas de 15 anos e um evento de música eletrônica. Das 6.566 pessoas presentes nesses lugares, 15 tiveram casos suspeitos de covid-19, e três deles evoluíram para casos confirmados.

Segundo a SMS, a taxa de incidência de casos suspeitos, após a partida entre o Botafogo e Avaí, no dia 2, no Estádio Nilton Santos, foi duas vezes menor do que a média da cidade do Rio. O público total presente foi de 1.366 e só teve um caso suspeito, que se confirmou. Já no dia 6, no jogo entre o Fluminense contra o Fortaleza, no Maracanã, 3.097 torcedores estiveram no estádio. Houve sete suspeitos de covid-19, e um foi confirmado.



No dia 1, o Copacabana Palace recebeu 732 convidados para uma festa de 15 anos. Tiveram dois casos suspeitos, mas nenhum foi confirmado. No dia seguinte, no mesmo local, aconteceu outra festa de debutante, mas desta vez com 573 pessoas. Houve três suspeitos de covid-19, mas nenhum se confirmou também.

No dia 2, um evento de música eletrônica foi realizado no Alto da Boa Vista com 798 participantes. Duas pessoas tiveram suspeitas de contaminação, mas só uma contraiu a doença.

A prefeitura acompanha durante 15 dias o perfil epidemiológico do público que esteve presente nos eventos-teste.

Os eventos-teste da prefeitura seguem protocolos sanitários, com a exigência de vacinação e teste RT-PCR negativo. Dos 10 eventos avaliados até o momento, nenhum teve mais do que 2% de testes positivos. Os casos positivos não entraram nos eventos.