Branco foi preso no interior de uma casa no Morro dos Macacos - Divulgação

Publicado 22/10/2021 09:18

Rio - Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro dos Macacos prenderam, nesta quinta-feira (21), Francisco Wellington Caetano, conhecido como Branco, em uma residência no interior da comunidade, em Vila Isabel, Zona Norte da cidade. Contra ele constava um mandado de prisão por roubo majorado e outro por triplo homicídio. Ele era foragido do estado do Ceará.

Francisco Wellington pertencia a uma das quadrilhas mais perigosas do norte do estado do Ceará, segundo a PM. O grupo criminoso era chefiado pelo ex-vereador de Ipu, Antônio Fábio Borges conhecido como Fábio Fabuloso, assassinado em 2015. O ex-parlamentar tinha envolvimento com a facção criminosa ADA, que atuava no Morro dos Macacos, onde Branco estava escondido.



A ação foi conjunta da UPP Macacos, 6° BPM (Tijuca), e a Polinter. De acordo com as informações de inteligência, a quadrilha efetuava roubos a bancos, carros fortes, e clonagem de cartões.