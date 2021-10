Material apreendido após troca de tiros em Mesquita - Divulgação

Material apreendido após troca de tiros em MesquitaDivulgação

Publicado 22/10/2021 10:43

Rio – Dois homens foram presos nesta quinta-feira (21), após uma troca de tiros com agentes do 20º BPM (Mesquita). O confronto teve início durante um patrulhamento da equipe na Rua São Salvador, no Bairro Rocha Sobrinho, em Mesquita, Baixada Fluminense. Uma arma, drogas e munições foram apreendidos.

A Polícia Militar informou que durante a ronda da equipe os agentes se depararam com homens armados, os suspeitos teriam atacado os policiais e houve confronto. Após estabilizarem a região, dois suspeitos foram encontrados em uma residência com uma arma de fogo carregadores, munições, rádios transmissores, 236 pedras de crack, 261 pinos de cocaína e 47 tabletes de maconha. Os presos foram conduzidos à 54ªDP (Belford Roxo), onde a ocorrência foi registrada.