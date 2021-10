Escolas estaduais do Rio retomam às aulas presenciais nesta segunda-feira - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Escolas estaduais do Rio retomam às aulas presenciais nesta segunda-feiraReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 25/10/2021 07:55 | Atualizado 25/10/2021 08:20

Rio - As escolas estaduais do Rio de Janeiro voltam às aulas 100% presenciais nesta segunda-feira para o segundo semestre. Ao todo, 59 municípios estão autorizados a retomarem o ano letivo. Os alunos e professores serão obrigados a usar máscaras.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação, mais de 95% dos profissionais de ensino tomaram a primeira dose e mais de 85% já receberam a segunda ou a dose única da vacina contra a covid-19. Os jovens de 12 a 17 anos, faixa etária dos alunos da rede, já estão sendo imunizados.



Na capital, 259 escolas estão autorizadas para retornar com as atividade presenciais. As outras cidades são Angra dos Reis, Aperibé, Araruama, Areal, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Barra Mansa, Barra do Piraí, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Cardoso Moreira, Carmo, Casimiro de Abreu, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Itaocara, Itaperuna, Japeri, Macaé, Macuco, Magé, Mangaratiba, Maricá, Mendes, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Paracambi, Paraíba do Sul, Paraty, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Porciúncula, Porto Real, Quatis, Quissamã, Resende, Rio Bonito, Rio das Ostras, Santa Maria Madalena, São Gonçalo, Saquarema, Tanguá, Três Rios, Valença, Varre-Sai, Vassouras e Volta Redonda.