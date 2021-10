Rio de Janeiro

Apesar de flexibilização das máscaras, cariocas viajam no feriadão sem deixar medida de lado

Segundo as estatísticas da Rodoviária Novo Rio, a maior saída da cidade ocorrerá nesta sexta-feira, com 17.800 passageiros embarcando principalmente para as regiões turísticas do estado, além das cidades de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal

Publicado há 2 horas