Prefeito de Caxias, Washington Reis - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia - Arquivo

Publicado 29/10/2021 13:11 | Atualizado 29/10/2021 16:31

Rio - Vítima de um atentado na manhã desta sexta-feira em Duque de Caxias , o prefeito Washington Reis disse que os bandidos atiraram várias vezes na direção de sua equipe. O chefe do executivo municipal participava de uma visita a uma obra de pavimentação quando houve o ataque. A Polícia Civil descartou que o crime tenha acontecido por motivação política. A Polícia Militar faz buscas na região.

"Mandaram muito tiro pra cima da gente. Graças a Deus, tudo sob controle agora. Foi algo sinistro", disse Reis.

Em nota, a assessoria da Prefeitura de Duque de Caxias disse que o prefeito e sua equipe foram surpreendidos por criminosos na Rua Tolstoi, no bairro Parque Paulista. "Apesar do susto, o prefeito e sua equipe estão bem e não houve feridos".

À equipe do jornal O Dia, Washington Reis disse que sua equipe de segurança reagiu ao ataque dos bandidos.

"A criminalidade se assustou com a nossa entrada, nossos seguranças reagiram, e nós conseguimos entrar dentro do carro e sair de lá', explicou.

A Polícia Civil vai investigar o caso. O principal objetivo é identificar quem foram os atiradores. A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou, em nota, que policiais militares foram verificar informação de disparos de arma de fogo nas proximidades da Rua 24, em Parque Paulista, na manhã desta sexta-feira. No local, a equipe não encontrou possíveis vítimas e ou criminosos.

Irmão atacado

Há cerca de dez dias, o deputado federal Gutemberg Reis (MDB), irmão do prefeito de Duque de Caxias, também foi alvo de disparos em Xerém, na cidade. Homens armados atiraram contra o carro do deputado. Por sorte, o parlamentar não estava no veículo no momento que ele foi atingido.