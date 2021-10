Polícia Militar reforça policiamento nas comunidades Pica Pau e Cinco Bocas, na Zona Norte do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Polícia Militar reforça policiamento nas comunidades Pica Pau e Cinco Bocas, na Zona Norte do RioReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 29/10/2021 16:34

denunciam, desde esta quinta-feira, que traficantes do bando de Álvaro Malaquias, o Peixão, retomaram ruas após saída da PM. A Polícia Militar Rio - Moradores de comunidades que compõem atualmente o Complexo de Israel em Brás de Pina e Cordovil, na Zona Norte,após saída da PM. A Polícia Militar ocupava áreas estratégicas nas favelas Cidade Alta, Pica-pau, Roraima e 5 Bocas, desde segunda-feira (25) , mas teriam deixado postos no fim da noite de quarta. Ação aconteceu menos de uma semana após imagens revelarem ponte construída a mando dos traficantes.

"Ficaram aqui, trouxeram segurança para a região. Não ouvimos disparos nesses dias e nos sentimos tranquilos para ir na rua. Mas não adiantou nada, já que eles saíram e deixaram tudo como estava", criticou uma moradora da região, que preferiu não se identificar.

Na segunda-feira, a PM anunciou que ocuparia por tempo indeterminado a região. No primeiro e segundo dias das operações, uma grande quantidade de drogas foi encontrada dentro das dependências do Ciep Mestre Cartola, em Vigário Geral, Zona Norte do Rio.

De acordo com a corporação, os entorpecentes estavam em galões, divididos entre maconha e cocaína. Até o momento, apenas uma pessoa foi presa, além da apreensão de drogas, dois fuzis, um simulacro de pistola, peças de armamento de guerra, granada e munição.

A Polícia Militar foi procurada, mas até o momento não respondeu confirmando se houve a retirada dos militares da região. Quando anunciada a ação, que tinha como objetivo coibir a atuação de criminosos nas comunidades dos bairros.