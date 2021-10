Dia nublado e com chuva na Praça Saens Pena, na Tijuca Zona Norte do Rio de Janeiro. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 29/10/2021 16:49

Rio - Preparem os casacos! O feriado prolongado de Finados terá temperaturas mais baixas e chuva. De acordo com o ClimaTempo, as temperaturas devem ficar entre os 17ºC e 27ºC.

Neste sábado, o dia será de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora durante todo o dia. As temperaturas vão ficar entre 18ºC e 24ºC. O domingo não será muito diferente. O sol ficará escondido atrás de algumas nuvens e terá pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 17ºC e a máxima, de 26ºC.



A previsão do tempo da segunda-feira é de chuva durante todo dia e noite. As temperaturas vão ficar entre 18ºC e 26ºC. Já na terça-feira, o sol aparecerá timido durante o dia. A mínima prevista é de 17ºC e a máxima, de 27ºC.