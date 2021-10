Quatro times do Rio e de São Paulo já estão confirmados no torneio: os cariocas Lendários e Alligaytors, e o paulista Fadas, com duas equipes - Divulgação

Publicado 30/10/2021 12:06

Rio - A Prefeitura do Rio realizará o 'I Rio Pride Cup', campeonato esportivo com equipes formadas exclusivamente por pessoas LGBTI+. Prevista para acontecer em novembro deste ano, a primeira edição do evento será focada no handebol. A ideia é ampliar para outras modalidades a partir do ano que vem.

Quatro times do Rio e de São Paulo já estão confirmados no torneio: os cariocas Lendários e Alligaytors, e o paulista Fadas, com duas equipes. O campeonato será realizado pela Secretaria Municipal de Esportes em parceria com a Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual, órgão da Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública.

"Dá um orgulho danado fazer parte de um governo que abraça a inclusão, abrindo seus espaços e mostrando que o esporte é para homens, mulheres, LGBTI+, pessoas com deficiência e quem mais quiser. Não pode haver espaço para discriminação na sociedade e no esporte tampouco. Tenho certeza de que será um sucesso, e vamos cada vez mais abraçar iniciativas como essa", celebra o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder.

"O esporte é, por natureza, um espaço de promoção da saúde e da inclusão social, mas precisa ser também um local de acolhimento. Essas equipes não só ajudam a criar um ambiente seguro e inclusivo para pessoas LGBTI+, como também atuam com projetos sociais que beneficiam toda a sociedade. O Rio é uma cidade diversa, que cuida do bem-estar de seus cidadãos. Essa é a mensagem que queremos passar", explicou o coordenador executivo da Diversidade Sexual, Carlos Tufvesson.