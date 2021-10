Publicado 30/10/2021 13:02 | Atualizado 30/10/2021 13:16

Rio - Um prédio residencial em construção foi interditado por policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), nesta sexta-feira (29), no bairro Anil, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. A ação foi resultado de um investigação em andamento na unidade, que apura os crimes de parcelamento irregular de solo urbano, falta de licenciamento e associação criminosa.

De acordo com as investigações, a edificação não possui projeto estrutural ou arquitetônico, e não está devidamente licenciada perante aos órgãos competentes. O local seria um empreendimento clandestino, com potencial risco de vida aos futuros moradores e vizinhos do imóvel.

Ainda segundo o inquérito, há suspeita de que a construção tenha ligação com as atividades de milicianos. A apuração segue para identificar e responsabilizar criminalmente todos os responsáveis pela edificação clandestino. Os demais órgãos ambientais administrativos foram comunicados a fim de que adotem as medidas cabíveis, como multa e demolição do edifício.

A ação é parte da estratégia da força-tarefa da Polícia Civil para asfixiar o braço financeiro das milícias que dominam esses territórios e interromper comércios e serviços ilegais, que geram grandes lucros para essas organizações criminosas.