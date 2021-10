Miliciano Russinho é preso - REPRODUÇÃO / TV GLOBO

Rio - Policiais da 17ª DP (São Cristóvão) prenderam, nesta sexta-feira (29), um miliciano condenado por homicídio qualificado. Ele foi localizado e capturado em Realengo, Zona Oeste do Rio, após troca de informações com agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Barreira/Tuiti. Identificado como Pedro Rosa da Silva, o Russinho, ele é um dos envolvidos na morte de Jonatan Rovere Gomes, de 17 anos, em julho de 2013, na Vila Valqueire. O criminoso estava foragido desde então.

Segundo investigação, Russinho e seus comparsas mataram Jonatan asfixiado e abandonaram o corpo da vítima dentro de um carro em Água Santa. A ideia era simular que a rapaz era mais uma vítima da guerra do tráfico de drogas. No entanto, duas hipóteses foram levantada pelas investigações da DHC à época: A milícia suspeitava da ligação do jovem com o tráfico de drogas — que não existia — ou o envolvimento do rapaz com a namorada de um dos paramilitares.

O criminoso estava sendo monitorado pela Equipe de Busca do Núcleo de Inteligência Unidade da UPP/Barreira do Vasco/Tuiuti e por agentes da 17ª DP (São Cristóvão), em um trabalho de integração entre as instituições, sendo montada uma operação de inteligência ontem.

Milícia da Chacrinha

De acordo com a polícia, o criminoso é acusado de fazer parte da "UPP da Milícia”, na Comunidade da Chacrinha. O grupo ficou conhecido por atuar com muita violência, sendo acusado de diversos homicídios no local.



Em 2013, o sargento da Polícia Militar Ronald César Força usava a casa de sua família, na comunidade, para servir de base para a milícia comandada pelo bando do ex-PM Luiz Monteiro Doem. A casa foi pintada, na época, com as cores da Polícia Militar e trazia a inscrição UPP (de Unidade de Polícia Pacificadora). A ideia era transformar a residência numa espécie de UPP da Milícia, numa alusão às avessas da pacificação de comunidades dominadas por traficantes armados.