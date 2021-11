Uma equipe da Comlurb trabalha, nesta segunda, no escoamento de um bolsão d'água na Estrada do Itanhangá - Reprodução Twitter

Publicado 01/11/2021 09:08 | Atualizado 01/11/2021 09:19

Rio - A chuva que atinge o Rio de Janeiro, desde a noite desde domingo, está causando alagamentos em diversos pontos da cidade nesta segunda-feira. O Centro de Operações Rio (COR) informou que o município entrou em Estágio de Mobilização por volta das 18h25 devido às condições do tempo.

Segundo o COR, uma equipe da Comlurb trabalha no escoamento de um bolsão d'água na Estrada do Itanhangá, na altura do número 1.020, na Zona Oeste do Rio. O trânsito na região não tem congestionamento e nem retenções.

Também há registros de interdições, por conta de bolsões d'água, na Avenida Engenheiro Souza Filho, na altura da Muzema, Zona Oeste do Rio, e na descida do viaduto Saint Hilaire para a Avenida Borges de Medeiros, no entorno da praça Marcos Tamoyo, na Lagoa. Equipes da prefeitura atuam nos locais.

De acordo com o Alerta Rio, áreas de instabilidade manterão o tempo instável na cidade nesta segunda-feira, com céu encoberto e previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia. Os ventos serão moderados, sendo os mais intensos nos períodos da tarde e noite. As temperaturas vão ficar entre 17°C e 25°C.

Confira a previsão para os próximos dias:

Na terça-feira, o céu ficará nublado a encoberto, com chuva fraca, ocasionalmente moderada, em pontos isolados do município, a qualquer momento do dia. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam que chova cerca de 5 mm no período. A máxima será de 27°C e a mínima de 18°C.



Entre a quarta-feira e a sexta-feira, haverá redução da nebulosidade sobre a cidade e não há previsão de chuva.