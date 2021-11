Prefeitura de Niterói flexibiliza uso de máscara para exercícios externos a partir desta segunda-feira - Imagem Internet

Prefeitura de Niterói flexibiliza uso de máscara para exercícios externos a partir desta segunda-feiraImagem Internet

Publicado 01/11/2021 08:19

Rio - A prefeitura de Niterói entrou na fase 2 do programa de flexibilização e, a partir desta segunda-feira, o uso de máscaras ao ar livre para quem for praticar exercícios em ambientes externos está liberado. Entretanto, o acessório continua sendo obrigatório em locais abertos e fechados no município.

Esta fase do Programa Novo Normal Niterói também prevê a suspensão do horário limite para fechamento de bares, restaurantes e afins. Ainda haverá permissão para o funcionamento de casas noturnas, casas de festas, pubs e boates, com até 80% da capacidade de público, mediante comprovação de esquema vacinal completo.

Em janeiro está programada a liberação de máscaras em locais abertos, na fase 3 do programa, exceto para pessoas pertencentes a grupos de risco para covid-19. Neste momento, será permitido o funcionamento de casas noturnas, pubs e boates com até 100% da capacidade de público, mediante comprovação de esquema vacinal completo.

Na fase 3 também será permitida a realização de grandes eventos com até 100% da capacidade de público, mediante comprovação do esquema vacinal completo. Serão mantidas as orientações de medidas de proteção à vida, tais como, higienização das mãos e ventilação de ambientes.

Cerca de 83,3% da população acima de 12 anos em Niterói já está com o esquema vacinal completo (segunda dose ou dose única). A Secretaria Municipal de Saúde já aplicou a primeira dose em 86,2% da população total, de 515.317 habitantes, segundo dados do IBGE. São 444.031 pessoas com primeira dose e 360.606 pessoas com a segunda. A dose única foi aplicada em 12.266 pessoas. Outras 65.392 já receberam a dose de reforço.