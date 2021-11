Estrada Miguel Salazar, onde aconteceu o atropelamento - Reprodução / Google Street View

Publicado 03/11/2021 10:37 | Atualizado 03/11/2021 11:27

Rio - A Polícia Civil indiciou por homicídio culposo - quando não tem a intenção de matar - o motorista do carro HB20 preto, que se envolveu um acidente de trânsito nesta terça-feira (02), na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, na Taquara, na Zona Oeste do Rio. O atropelamento causou a morte de Bianca L. dos Santos, de 36 anos, e deixou outras duas mulheres feridas

O homem que atropelou as três mulheres foi submetido a exame de alcoolemia, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. As investigações estão sob responsabilidade da 32ª DP (Taquara).

O motorista foi autuado e vai responder pelo crime em liberdade homicídio culposo no trânsito.

O caso

O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira na Taquara. Segundo informações, o motorista de um HB20 invadiu a calçada e atropelou três mulheres.

Bianca dos Santos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Outras duas mulheres envolvidas no atropelamento não tiveram seus nomes divulgados. Uma delas foi atendida e liberada no local, outra foi encaminhada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. Ela foi atendida e recebeu alta.

O que diz a polícia

Em nota, a polícia militar informou que a ocorrência foi realizada por equipes do 18ºBPM (Jacarepaguá). De acordo com a Secretaria Estadual da PM, "O 18º BPM foi acionado para verificar uma ocorrência de atropelamento na Estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes, na Taquara, com três vítimas. No local, o Corpo de Bombeiros constatou o óbito de uma das vítimas. A segunda pessoa atingida foi encaminhada ao Hospital Lourenço Jorge e a terceira vítima foi atendida no local pelo Corpo de Bombeiros. Os policiais conduziram o motorista envolvido para a 32ªDP, e em seguida para o Instituto Médico Legal para realização do exame de alcoolemia".

Já a Polícia Civil diz que "De acordo com a 32ª DP (Taquara), a perícia foi realizada no local e o motorista submetido a exame de alcoolemia, que acusou negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi autuado e vai responder em liberdade por homicídio culposo no trânsito".