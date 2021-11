Sede da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), no Centro de Niterói, na Região Metropolitana - Reprodução

Publicado 03/11/2021 19:56 | Atualizado 03/11/2021 20:06

Rio - Um homem com mais de 30 anotações criminais foi morto após confronto com policiais militares, em São Lourenço, em Niterói, na Região Metropolitana, nesta terça-feira. De acordo com registro do 12º BPM (Niterói), o suspeito estava em um veículo com outros homens quando foi atingido pelos PMs. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca.

Segundo o registro, os policiais circulavam pela região do bairro, quando avistaram o suspeito e outros homens em um carro e uma moto. O comportamento chamou a atenção dos policiais, que deram ordem de parada. O pedido foi respondido com disparos, o que deu início a um confronto.

Após atingir o homem, os policiais conseguiram alcançar o veículo. Apenas o suspeito baleado estava no carro e os outros integrantes fugiram antes da chegada dos policiais. Um motociclista, que acompanhava o veículo, também conseguiu fugir.

Com o suspeito, os policiais encontraram um revólver, munições e uma embalagem com maconha. Após consulta ao nome do acusado, os PMs encontraram 36 passagens e dois mandados de prisão em aberto.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).