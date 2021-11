Acidente causa congestionamento na Ponte Rio-Niterói - Divulgação/ COR

Publicado 03/11/2021 18:22 | Atualizado 03/11/2021 21:38

Rio - Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus interditou parcialmente a pista sentido Niterói da Ponte Rio-Niterói, na altura do pórtico 16, na tarde desta quarta-feira. Além disso, também no sentido Niterói, um caminhão enguiçou ocupando uma das faixas da via na altura do pórtico 11. Por volta das 18h10, os veículos que se envolveram no acidente foram retirados da via.

Os reflexos no trânsito já atingem diversas vias do Rio, que estão congestionadas no horário de pico. Às 21h22, o tempo de travessia sentido Niterói era de 19 minutos. Já no sentido Rio, o fluxo é normal, com tempo de travessia estimado em 13 minutos.

As vias com fluxo intenso são:

- Praça da Bandeira, no sentido Av. Francisco Bicalho



- Rua Joaquim Palhares

- Av. Brasil, no sentido Centro, a partir de Manguinhos até o acesso pra ponte



- Linha Vermelha, no sentido Centro, a partir da altura da altura do Caju



- Via Expressa do porto, no sentido Av. Brasil



- Av. Rio de Janeiro, no sentido ponte



- Gasômetro, sentido ponte

- Av. Francisco Bicalho, no sentido ponte Rio-Niterói



- Trevo das Forças Armadas, no sentido Av. Francisco Bicalho



- Avenida Paulo de Frontin, no sentido Av. Francisco Bicalho



- Elevado Paulo de Frontin, no sentido Av. Francisco Bicalho

- Rua Prefeito Olímpio de Melo



- Túnel Rebouças, no sentido Zona Norte



- Pista lateral da avenida Presidente Vargas, no sentido Zona Norte, a partir da altura da Central do Brasil

