'Estou em êxtase de tanta alegria em receber a notícia', escreveu NeguinhoDivulgação

Publicado 03/11/2021 21:21 | Atualizado 04/11/2021 10:25

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta quarta-feira, para transformar a música "O Campeão", do Neguinho da Beija-Flor, em hino oficial do Maracanã. Nas redes sociais, o intérprete comemorou a aprovação do Projeto de Lei 5014/2021, votado em discussão única e em regime de urgência

A ideia surgiu em uma visita da assessora e esposa do compositor, Eliane Reis, ao Acervo do Espaço Suderj Memória, no Centro do Rio. Na ocasião, a proposta foi sugerida pelo Presidente da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), Adriano Santos. A partir daí, foi criado um projeto, com uma justificativa pública, que em seguida foi encaminhado ao deputado Chiquinho da Mangueira (PSC).

"Meu Deus!!! Estou em êxtase de tanta alegria em receber a notícia de que minha música 'Domingo eu vou ao Maracanã', também com os subtítulos de 'O Campeão' e 'Meu Time', 43 anos depois, foi votada para virar hino do Estádio do Maracanã!", escreveu o sambista.







No texto da proposta, os deputados Chiquinho da Mangueira (PSC) e André Ceciliano (PT) explicam que a música "O Campeão" é cantada por torcedores de todos os clubes que frequentam o Estádio Jornalista Mário Filho. "As torcidas são o coração do estádio, através de suas músicas a arquibancada pulsa e muitas vezes empurra o time em campo. Oficialmente o estádio do Maracanã não tem um hino oficial, mas ao fazer essa busca na internet a primeira e única música que aparece é 'O Campeão'", justificam.

Aprovado pelos deputados, o Projeto de Lei recebeu os pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, e Esporte e Lazer durante a sessão. Agora, segue para o governador Cláudio Castro (PL), que tem até 15 dias para aprovar ou rejeitar o PL.

“Esta era uma ideia antiga e que ganhou vida, ali, na conversa informal com a Eliane. Quando levamos o assunto para o deputado Chiquinho da Mangueira, ele adorou e aprovou na hora. Ajudamos a desenvolver o argumento e estamos muito felizes por isso”, relata Adriano Santos.