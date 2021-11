Polícia Federal apreendeu um computador, dois pen drives e um celular. Um homem em flagrante foi preso - DIVULGAÇÃO/PF

Publicado 04/11/2021 07:27 | Atualizado 04/11/2021 07:54

Rio - Um homem de 20 anos foi preso em flagrante no município Baixo Guandu (ES), na segunda fase da operação 'Meia Noite', deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (4) para combater a transmissão e a distribuição de conteúdo de pornografia infantil em aplicativos de mensagens. Agentes apreenderam um computador, um celular e dois pen drives. Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal de Resende (RJ), no Sul Fluminense.

A investigação começou após uma denúncia anônima recebida pela Polícia Federal do Espírito Santo, dando conta de que um grupo de Whatsapp compartilhava livremente material de conteúdo de abuso sexual de crianças e adolescentes. O material recolhido será encaminhado à Polícia Federal de Angra dos Reis, no Sul do estado.



A primeira fase da operação Meia Noite foi deflagrada em outubro do ano passado, em Resende (RJ). Na ocasião, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem com arquivos de exploração sexual infantil. Celulares e computadores também foram apreendidos à época.