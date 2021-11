Hospital Municipal Ronaldo Gazolla começou a desmobilizar leitos de Covid em setembro - Marcos Porto/Agencia O Dia

Hospital Municipal Ronaldo Gazolla começou a desmobilizar leitos de Covid em setembroMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 04/11/2021 06:59 | Atualizado 04/11/2021 08:43

Rio - O número de internados por Covid-19 na cidade do Rio tem alcançado, dia após dia, os menores patamares desde o início da pandemia. Nesta quinta-feira (4), o painel de internações da Prefeitura do Rio aponta que o município tem 119 internados, o melhor número desde abril do ano passado, quando os índices da Covid-19 começaram a subir e não mais pararam. Apenas 1,9% dos internados em toda a rede municipal são pela doença.

"Felizmente podemos dizer que neste momento a COVID-19 está controlada na Cidade do Rio, mas precisamos continuar avançando na cobertura vacinal", escreveu o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, nas redes sociais.

No último dia 2 de novembro, 66 pacientes com Covid-19 estavam em uma UTI na rede pública. O número não era tão baixo desde o dia 5 de abril de 2020, quando havia 64 internados na UTI. No dia 6, o número passou para 69, e não parou de crescer.

Desde agosto, os dados das internações têm sofrido quedas, e hospitais antes dedicados exclusivamente à Covid-19, como o Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, foram desmobilizados e agora atendem outras especialidades. A taxa de ocupação de leitos, que já passou dos 95% este ano, está atualmente em 39%.