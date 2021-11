Neguinho da Beija-Flor - Reprodução

Neguinho da Beija-FlorReprodução

Publicado 03/11/2021 11:25

Rio - O Maracanã, pela primeira vez, pode ter um hino. A música escolhida é "O Campeão", de autoria do intérprete Neguinho da Beija-Flor. A proposta entra em discussão nesta quarta-feira, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O projeto de lei é de de autoria dos deputados Chiquinho da Mangueira (PSC) e André Ceciliano (PT).

"Meu Deus, quanta surpresa, acabei de receber a notícia de que minha música “Domingo eu vou ao Maracanã “, poderá virar hino do Estádio do Maracanã!! Vamos torcer, meu povo", publicou Neguinho, em suas redes sociais.