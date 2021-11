Mulher chegou a aplicar mais de 20 golpes e era procurada desde 2019 - Reprodução

Mulher chegou a aplicar mais de 20 golpes e era procurada desde 2019Reprodução

Publicado 03/11/2021 18:27 | Atualizado 03/11/2021 18:32

Rio - Uma foragida da Justiça foi presa, nesta quarta-feira (3), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, por policiais civis da Divisão de Capturas da Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter) acusada de aplicar golpes com a venda de buffets de festas. Rose de Oliveira Nunes já havia sido presa e condenada pelo crime de estelionato e vinha sendo procurada desde 2019.

De acordo com as investigações, a criminosa aplicava os golpes desde 2010, anunciando e vendendo a prestação de serviços de buffets de festas, que nunca eram entregues aos clientes. Entre as vítimas estão contratantes de celebrações de aniversários de 1 e 15 anos, de casamentos e bodas de prata. A mulher chegou a aplicar mais de 20 golpes e ficou presa durante três meses.



Ainda segundo as investigações, mesmo depois de ser solta, ela continuou praticando o crime e acabou sendo condenada. Rose estava foragida da Justiça desde 2019 e foi encontrada na casa de familiares, no bairro Areia Branca. Ela foi encaminhada ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.