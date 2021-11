Anielle Franco, irmã da ex-vereadora Marielle Franco - FOTOS Divulgação

Publicado 03/11/2021 17:27

Rio - A Tenda das Candidatas vai realizar, nesta quinta-feira, no Dia da Favela, uma aula magna, aberta e gratuita, com Anielle Franco – ativista, professora, jornalista e diretora do Instituto Marielle Franco. A aula, cujo o título é "Tentaram nos enterrar, não sabiam que éramos sementes", acontecerá no Youtube , às 19h30. Com 590 inscrições recebidas, sendo de 307 mulheres negras, A Tenda se fortalece como instituição de combate à sub-representação de gênero e raça na política.

Desde o início da pandemia de covid-19, a luta pelo combate à sub-representação de gênero e raça na política nunca contou com tantas iniciativas da sociedade civil atuando através das redes sociais e com ferramentas que permitam formações e capacitações realizadas no ambiente digital. Foi nessa esteira que surgiu A Tenda (@InstaDaTenda) em agosto de 2020. Com pouco mais de um ano de existência, A Tenda mostrou que veio pra ficar e que não abre mão de seu compromisso com o antirracismo e outras formas de discriminação.

"É preciso que mulheres, sobretudo mulheres negras, ocupem os espaços de poder de onde saem as decisões que impactam diretamente suas vidas", resume Laura Astrolabio, co-idealizadora e coordenadora jurídica e de políticas públicas d’A Tenda.



A Tenda tem o propósito de formar mulheres para que entrem no campo político, peguem a bola e façam os gols. "Nossa formação oferecerá tanto aulas teóricas quanto práticas, além de um espaço seguro para que candidatas e candidates se conheçam, troquem experiências e tornem-se aliades", lembra Dandara Lima, co-idealizadora e coordenadora de comunicação.



As aulas vão desde "escolha e negociação com partido" até "como montar um time" e serão exclusivas para as 102 lideranças selecionadas. Com exceção da Aula Magna com Anielle Franco que é diretora executiva do Instituto Marielle Franco, formada em jornalismo e inglês pela Universidade Central da Califórnia do Norte, em literatura pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e é mestre em jornalismo pela Florida A&M University.



Representatividade feminina em todos os eixos



O Projeto acaba de realizar um recrutamento de lideranças em que foram selecionadas mais de 102 mulheres e/ou pessoas LBTQ+ para formação político-partidária e que terá duração de 8 meses, com 30 aulas no total. Estas 102 lideranças foram selecionadas entre 590 pessoas inscritas de quase todos os estados do País, à exceção de Roraima.



Além do alcance da Tenda ter mais que dobrado em relação a 2020 - quando o grupo ofereceu mentoria para apenas 10 mulheres selecionadas entre 250 candidatas -, o recrutamento para a Temporada de 2021-2022 também reforça o compromisso d’A Tenda com a diversidade. 307 das pessoas inscritas são mulheres negras e 17 são mulheres quilombolas, também foram inscritas 10 mulheres indígenas e 24 mulheres com deficiência.



Diferencial



O objetivo do grupo é democratizar o acesso à formação política e às ferramentas de campanha geralmente restritas a candidaturas consolidadas financeiramente para angariar votos e ajudar a eleger o maior número de mulheres, especialmente negras, e pessoas de outros grupos minorizados, como a população LBTQ+.



"O diferencial da Tenda está em ter sido desenhada e estruturada para ensinar não apenas as regras explícitas, mas também as implícitas, que são cruciais para vencer o jogo eleitoral partidário", explica Hannah Maruci, co-idealizadora e coordenadora de educação e articulação política.



Realizadoras



A Tenda é uma iniciativa de Laura Astrolabio, advogada, mestranda de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ, Hannah Maruci, doutoranda em Ciência Política pela USP e professora de Ciência Política na UFRJ, Dandara Lima, jornalista e especialista em marketing eleitoral e político.



Serviço