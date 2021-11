Audiência pública pede incentivo aos blocos de Carnaval - Foto: Reprodução / Câmara dos Vereadores

Audiência pública pede incentivo aos blocos de CarnavalFoto: Reprodução / Câmara dos Vereadores

Publicado 03/11/2021 16:18

Rio - Vereadores e representantes de blocos pediram, nesta quarta-feira, um detalhamento do auxílio financeiro que a Riotur irá disponibilizar para os cortejos do Carnaval de 2022. Além dos investimentos, a audiência pública também debateu sobre uma possível mudança dos desfiles dos blocos para a Avenida Graça Aranha, no Centro do Rio.



Para a próxima audiência, agendada para o dia 19 de novembro, o presidente da Comissão pediu mais detalhamento da proposta, com definição de valores disponibilizados aos blocos de Carnaval. "A comissão faz a fiscalização do papel do Poder Público e ouve a sociedade civil, para que o carnaval seja um direito à cultura e contra o ódio, para que possamos ter um carnaval feliz em 2022, mas com muita segurança sanitária", destacou o presidente da Comissão Especial de Carnaval da Câmara Municipal do Rio, o vereador Tarcísio Motta (PSOL).



Representante da Riotur, o diretor de Operações Rafael Bandeiras afirmou apenas que a empresa discute sobre a retomada do apoio financeiro. "Estamos vendo no orçamento da Prefeitura do Rio o melhor formato para atender o carnaval de 2022, mas de maneira responsável com a questão fiscal", prometeu.



Endereço dos desfiles



As agremiações pediram a volta do cortejo para a Avenida Graça Aranha, no Centro do Rio. Até o Carnaval de 2020, os desfiles de blocos tradicionais aconteciam na Avenida Chile, também no Centro da cidade. "Não adianta a Prefeitura do Rio querer colocar uma arquibancada melhor ou banheiros químicos. Existe uma passagem no local, que impede o deslocamento de caminhões de som. A estrutura da via é larga para o que se pretende. Gastamos muito dinheiro para desfilar apenas 200 metros", citou o representante do Embaixadores da Folia, Claudio Cruz.

Coordenador Geral de Operações da CET-Rio, Luiz Gustavo Mendonça de Oliveira explicou que a mudança do local para o cortejo é complexa, já que a Avenida Graça Aranha passou a ser uma via que complementa a Avenida Rio Braco desde a inauguração do Boulevard Olímpico. Com o pedido feito pelos representantes dos blocos, Mendonça de Oliveira se comprometeu a atender demandas para o ajuste do cortejo na Avenida Chile.