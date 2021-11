Mãe e filha teriam sido mortas a facadas - Reprodução/Redes Sociais

Mãe e filha teriam sido mortas a facadasReprodução/Redes Sociais

Publicado 03/11/2021 15:19 | Atualizado 03/11/2021 19:31

Rio - Mãe e filha foram encontradas mortas dentro de casa, nesta quarta-feira (3), em Bracuí, no município de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Lucimar Freitas da Silva Vasconcelos, de 46 anos, e Adriana Vasconcelos da Silva, 19, teriam sido mortas à facadas. De acordo com a Polícia Militar, um suspeito se apresentou no local e foi conduzido pelos militares à 166ª DP (Angra dos Reis). A Polícia Civil informou que o suspeito é ex-namorado de Lucimar e está sendo ouvido na distrital. A principal linha de investigação é um feminicídio.



De acordo com os agentes, policiais militares que estavam em patrulhamento pela região foram informados sobre a ocorrência. Ao chegar ao local, os militares encontraram a casa aberta. O sobrinho de Lucimar foi o primeiro a entrar na residência, onde encontrou as duas já sem vida.



Os de Lucimar e Adriana foram para o Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis. Ainda não há informações sobre a data e local de enterro de ambas.