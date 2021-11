Delegacia Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí - Maíra Coelho / Agência O Dia - Arquivo

Delegacia Homicídios de Niterói, São Gonçalo e ItaboraíMaíra Coelho / Agência O Dia - Arquivo

Publicado 03/11/2021 14:26 | Atualizado 03/11/2021 15:00

Rio - A Polícia Civil vai investigar se traficantes estão envolvidos em um crime bárbaro que deixou um homem morto e uma mulher ferida em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na madrugada desta quarta-feira (3). O homem foi torturado e morreu ao ser atingindo por vários disparos e a mulher está em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, após ser atingida no rosto.

O crime aconteceu no bairro Porto Novo, em uma área controlada por uma das principais facções criminosas do Rio. Além de estar com a mãos amarradas, o homem apresentava sinais de espancamento. O corpo da vítima foi abandonado pelos autores do crime na Rua Manoel Duarte, no Gradim.

Para a Polícia Militar, a mulher, de 36 anos, disse ter sido assaltada e baleada ao reagir à ação criminosa mas, conforme os militares, a versão da vítima apresentava inconsistências. Ela segue internada na unidade de saúde, sem previsão de alta.

A Polícia Civil apura se o crime ocorreu por conta de uma dívida com o tráfico de drogas que controla a região. Os agentes já sabem que o casal se envolveu um uma discussão e acabou atacado. Segundo informações coletadas por policiais civis, a mulher e o companheiro teriam se envolvido em uma confusão durante a madrugada e foram espancados e baleados por bandidos.

Inicialmente, o caso foi registrado na 73ª DP (Neves) e passou à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).