Previsão é de tempo estável nos próximos dias na cidade do RioFábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 03/11/2021 14:42

Rio - Depois de um feriadão com tempo instável, entre muitas nuvens e chuvas, o carioca terá dias estáveis, temperaturas altas e sem previsão de chuva. De acordo com o Alerta Rio, ainda há previsão de chuva fraca em pontos isolados da cidade do Rio, nesta quarta-feira, devido ao transporte de umidade do oceano para o continente. No entanto, entre quinta-feira (4) e sábado (6), haverá redução gradual da nebulosidade e não há mais previsão de chuva na capital.



Nesta quarta-feira, as temperaturas não passam dos 26ºC. Na quinta-feira, os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis, sendo a máxima de 28°C e a mínima de 15°C. Na sexta-feira, o Alerta Rio informou que o céu poderá ficar parcialmente nublado, com ventos fracos a moderados. As temperaturas não vão passar dos 28ºC.

No sábado, a temperatura ficará mais alto do que nos últimos dias. Não há previsão de chuva e as temperaturas permanecerão estáveis, com máxima de 30ºC e a mínima de 16ºC. A previsão de chuva fraca a moderada volta a partir da noite de domingo (7), com temperaturas máximas acima de 28°C e mínimas de 17ºC.

Estragos da chuva no feriadão de Finados

Pista sentido Grajaú está interditada, na altura do Engenho Novo, devido a um deslizamento Divulgação

Como reflexo da chuva que castigou a cidade do Rio nos últimos dias, a Defesa Civil registrou, na madrugada desta quarta-feira, um deslizamento na pista sentido Grajaú, na altura do Engenho Novo, Zona Norte do Rio. Equipes da Seconserva, Comlurb, Geo-Rio, Defesa Civil, CET-Rio e Rioluz estão no local e a pista está interditada. Motoristas encontram congestionamento no local. Para tentar amenizar os reflexos, a pista sentido Jacarepaguá está com reversível.

Árvore cai sobre a fiação na Estrada da Paz, na altura da Gerência da Comlurb Divulgação

No Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio, uma árvore caiu sobre a fiação na Estrada da Paz, na altura da Gerência da Comlurb e interditou a passagem de veículos, nesta manhã. A Light e Comlurb já foram acionadas.

Município do Rio registra chuva 70,1% acima da média no mês de outubro

O município do Rio registrou em outubro a média do acumulado de chuvas de 151,4 mm . De acordo com o Sistema Alerta Rio, essa quantidade representa 41% a mais do que a média para o mesmo período em 2020, quando foram registrados 107,7 mm, e 70,1% acima da média para o mês de outubro dos anos anteriores desde o começo da medição, em 1997, que é de 89 mm. A cidade teve 26 dias de chuva no mês.

Segundo os dados divulgados, a estação do Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio, foi a que registrou o maior volume de chuva (310,2 mm). Ao todo, a cidade teve 26 dias de chuva em outubro, em comparação com 17 dias de chuva no mesmo mês do ano passado.

Novembro mal começou e já bateu recorde. Ainda conforme o relatório do Sistema Alerta Rio, a cidade teve registro de chuva fraca a moderada ao longo desta segunda-feira (1º). A média pluviométrica para a cidade do Rio foi de 34,4 mm. Essa quantidade corresponde a 27% da média histórica da chuva para o município no mês, cujo acumulado médio é de 129,2 mm.

Novembro costuma chover em pelo menos 11 dos 30 dias do mês, conforme mostra relatório do Alerta Rio. "As chuvas ocorrem normalmente pela atuação de frentes frias, ventos úmidos do oceano e, às vezes, pela ocorrência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS)", explicou a meteorologista-chefe do órgão.