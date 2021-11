Escolas municipais do Rio retomam obrigatoriedade das aulas presenciais nesta quarta-feira (3) - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 03/11/2021 12:10

Rio - As aulas presenciais voltaram a ser obrigatórias em toda a rede municipal de ensino do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (3). O anúncio já havia sido feito pelo secretário de Educação, Renan Ferreirinha, no dia 26 de outubro.

De acordo com o secretário, a retomada obrigatória foi possível graças ao sucesso da campanha de vacinação na cidade do Rio e de um preparo da rede municipal que começou o retorno ao ensino presencial em fevereiro deste ano. O Rio de Janeiro se torna a primeira capital a retomar a obrigatoriedade do ensino 100% presencial no país.

"Nós estamos nos preparando para isso desde fevereiro deste ano, quando começamos com o retorno presencial. Em junho, foi possível diminuir o distanciamento mínimo entre as carteiras. Depois, em outubro, acabou a necessidade do distanciamento, permitindo assim o ensino presencial diário sem rodízio. A partir de agora, retomamos a obrigatoriedade do ensino presencial como se dava antes da pandemia. Todos esses avanços sempre seguindo as orientações do Comitê Científico da Prefeitura", declarou Ferreirinha.

O secretário informou que alunos com comorbidades poderão se manter no ensino remoto, mediante apresentação de laudo médico.

25 mil alunos deixaram de interagir nos últimos meses

De acordo com a SME, no último bimestre, 25 mil alunos deixaram de interagir remotamente com os professores. Este grupo também não participou das aulas presenciais.

"Nós não vamos ficar de braços cruzados e achar que isso é normal. É muito importante que a gente garanta que todos os nossos alunos tenham acesso à Educação e para isso a volta da obrigatoriedade das aulas presenciais é um importante passo nessa direção. Lugar de criança é na escola", afirmou Ferreirinha.

Para tentar localizar esses alunos e conscientizar a criança e os pais sobre a importância do retorno à sala de aula, a Secretaria está realizando um processo de busca ativa que envolve três estratégias:

• Estratégia 1 - utilização da plataforma de Busca Ativa Escolar elaborada pela UNICEF, que tem apoiado na identificação de crianças e jovens fora da escola;

• Estratégia 2 - articulação com as demais secretarias, especialmente a de Saúde e a da Assistência Social, e Subprefeituras;

• Estratégia 3 - mobilização dos diretores e professores junto aos responsáveis, e colegas dos alunos ausentes, além de utilização de redes sociais, carro de som e ações de âmbito local.

Necessidade de reforço escolar

Algumas ações estão sendo desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação para ajudar neste momento de retomada das aulas presenciais obrigatórias.

"Nós criamos o programa Reforço Rio, que prevê uma série de ações de reforço escolar para que a gente consiga garantir que nossos alunos aprendam a ler, a escrever, as operações básicas de matemática e todas as disciplinas de maneira adequada. Temos também tutoria entre nossos alunos, formação especializada para os professores e mais tempo de aula para reforço escolar. Além disso, lançamos uma iniciativa inovadora que é o “Tá On”, um programa que conecta universitários com alunos da nossa rede, garantindo assim uma tutoria individualizada, ou seja, um reforço escolar entre quem hoje está cursando uma universidade e quem está na nossa rede precisando de mais apoio", disse o secretário.