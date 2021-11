PM apreende drogas e arma em comunidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação

PM apreende drogas e arma em comunidade de Nova Iguaçu, na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 03/11/2021 12:08

Rio - Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) realizaram, desde as primeiras horas desta quarta-feira (3), uma operação contra traficantes da comunidade Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Houve apreensão de um fuzil calibre 7.62, drogas e uma granada.

Nas redes sociais moradores relataram que houve troca de tiros com a chegada dos policiais, mas sem registro de pessoas feridas.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da região.