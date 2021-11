Climatempo, Segunda feira (01) com muita chuva no Estado do Rio de Janeiro, algumas vias com bolsão d agua, na foto av. Brasil altura de Manguinhos. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 02/11/2021 07:31 | Atualizado 02/11/2021 13:34

fotogaleria Rio - O município do Rio registrou em outubro a média do acumulado de chuvas de 151,4 mm. De acordo com o Sistema Alerta Rio, essa quantidade representa 41% a mais do que a média para o mesmo período em 2020, quando foram registrados 107,7 mm, e 70,1% acima da média para o mês de outubro dos anos anteriores desde o começo da medição, em 1997, que é de 89 mm. A cidade teve 26 dias de chuva no mês.

"Outubro de 2021 foi marcado pela atuação de áreas de instabilidade em vários dias consecutivos no Rio, garantindo mais dias chuvosos em relação a outubro de 2020", analisOU a meteorologista-chefe do Sistema Alerta Rio, Juliana Hermsdorff.

Segundo os dados divulgados, a estação do Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio, foi a que registrou o maior volume de chuva (310,2 mm). Ao todo, a cidade teve 26 dias de chuva em outubro, em comparação com 17 dias de chuva no mesmo mês do ano passado.



Novembro mal começou e já bateu recorde. Ainda conforme o relatório do Sistema Alerta Rio, a cidade teve registro de chuva fraca a moderada ao longo desta segunda-feira (1º). A média pluviométrica para a cidade do Rio foi de 34,4 mm. Essa quantidade corresponde a 27% da média histórica da chuva para o município no mês, cujo acumulado médio é de 129,2 mm.

Novembro costuma chover em pelo menos 11 dos 30 dias do mês, conforme mostra relatório do Alerta Rio. "As chuvas ocorrem normalmente pela atuação de frentes frias, ventos úmidos do oceano e, às vezes, pela ocorrência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS)", explicou a meteorologista-chefe do órgão.



Os três bairros mais afetados pela chuva foram: Ilha do Governador (50 mm), Penha (43 mm) e Irajá (41,4mm). O tempo seguiu instável no decorrer do dia na cidade, devido à atuação de ventos em altos e médios níveis da atmosfera. O céu ficou encoberto e os ventos variaram entre fracos a moderados.



O município retornou ao Estágio de Normalidade às 22h desta segunda-feira, devido aos registros de chuva fraca, em pontos isolados, nas últimas horas e à redução dos acumulados de chuva. A cidade estava em Estágio de Mobilização desde 18h25 deste domingo (31). A previsão para as próximas horas é de chuva fraca a moderada.

Previsão para o feriado de Finados

O tempo seguirá instável na cidade do Rio, nesta terça-feira, feriado de Finados, devido ao transporte de umidade do oceano. Segundo o Alerta Rio, o céu ficará nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento. Os ventos estarão moderados a fortes (18,5 km/h até 76 km/h) e as temperaturas seguirão estáveis, com mínima de 16°C e máxima de 25°C.



Entre quarta-feira e sábado, a nebulosidade irá diminuir aos poucos e não há previsão de chuva.