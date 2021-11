Rio de Janeiro

Mãe e filho mortos em Barros Filho serão enterrados nesta quinta-feira na Zona Oeste

Um dos sobreviventes do ataque recebeu alta médica e já está com a família. Vítima já tinha relatado ameaças do ex-namorado

Publicado 03/11/2021 13:47 | Atualizado há 14 minutos