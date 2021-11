Mãe e filho foram mortos a tiros na Zona Norte. Na foto, Geilza Alves, 51, e Alan, 27 - Reprodução/Redes Sociais

Mãe e filho foram mortos a tiros na Zona Norte. Na foto, Geilza Alves, 51, e Alan, 27Reprodução/Redes Sociais

Publicado 03/11/2021 13:47 | Atualizado 03/11/2021 14:18

Rio - Os corpos de Geilza Alves da Silva, de 51 anos, e Alan Alves de Azevedo, de 27 anos, mãe e filho, serão enterrados nesta quinta-feira (4) no Cemitério de Campo Grande, Zona Oeste do Rio. O horário ainda não foi divulgado. Os dois foram mortos nesta terça, após Carlos Henrique dos Santos Batista, 44 anos, ex-namorado de Geilza invadir a casa da família, em Barros Filho, na Zona Norte, e atirar contra ela e seus familiares. Após os disparos, o assassino se matou. Um dos filhos da vítima foi baleado na perna e recebeu alta nesta terça (3).

Os corpos de mãe e filho ainda estão no Instituto Médico Legal (IML) no Centro do Rio, mas já foram liberados para o sepultamento. Parentes da vítimas estiveram pela manhã no local, mas não conversaram com a imprensa.

Investigações

As investigações dos assassinatos estão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Agentes da especializada ainda estão ouvindo testemunhas.

Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime se deu porque Carlos Henrique não aceitava o fim do relacionamento com Geilza.

Ainda de acordo com investigadores da DH, Marcos Vinícius da Silva Martins, de 23 anos, filho de Geilza, foi atingido na perna e levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Ele recebeu ainda na terça-feira

Um oficial da PM, que estava na casa e se apresentou como genro de Geilza, conseguiu pedir ajuda à polícia e vizinhos. Ele fugiu do local pulando pela janela. A polícia também não revelou quantas pessoas estavam dentro da casa no momento do ataque.

Histórico

De acordo com a Delegacia de Homicídios Carlos Henrique tinha passagens na polícia por roubo e lesão corporal. Ainda segundo os investigadores, familiares contaram em depoimento que a vítima já havia sofrido ameaças de morte do ex-namorado.