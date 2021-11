Força-Tarefa de combate às milícias: Polícia Civil realiza ação na Zona Oeste do Rio - Divulgação/ Polícia Civil

Publicado 03/11/2021 15:57 | Atualizado 03/11/2021 18:31

Rio - Uma força-tarefa de combate às milícias da Polícia Civil interditou, nesta quarta-feira, farmácias, mercados e uma clínica de estética na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, por irregularidades. De acordo com a Delegacia do Consumidor (Decon), durante a fiscalização foram verificadas que três farmácias vendiam, ilegalmente, substâncias anabolizantes contrabandeadas e medicamentos de uso controlado e tarjados.



Também foram localizados mercados com grande quantidade de alimentos vencidos e impróprios para o consumo e uma clínica de estética sem licenciamento realizando bronzeamento com máquina bronzeadora ilegal, sujeitando os clientes ao câncer de pele.



Policiais da Decon, acompanhados de agentes da Vigilância Sanitária, equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Conselho Federal de Farmácia (CFF), chegaram ao local após diversas denúncias sobre irregularidades na localidade do Terreirão, relacionando-as ao crime organizado, milícia e a prática de crimes diversos contra o consumidor.



Os responsáveis pelos estabelecimentos foram encaminhados à Decon e autuados por crime contra as relações de consumo e por falsificação de produto terapêutico ou medicinal. Os materiais foram arrecadados para perícia, ou inutilizados no local.



A operação é parte da estratégia da Força-Tarefa da Polícia Civil para asfixiar o braço financeiro das milícias que dominam esses territórios e interromper comércios e serviços ilegais, que geram grandes lucros para essas organizações criminosas.