Investigado investia dinheiro das fraudes em criptomoedasReprodução/Redes Sociais

Publicado 04/11/2021 10:22 | Atualizado 04/11/2021 12:06

Rio - As redes sociais de Eduardo da Costa Pereira, o Frango, um dos presos nesta quinta-feira na Operação Veritas, mostravam uma vida de luxo e ostentação, com direito a fotos em carros importados, jatinho, viagens e festas regadas a whisky e champanhe. O que os 52,8 mil seguidores dele não sabiam era que todas essas regalias não eram financiadas com dinheiro de empresas lícitas, construções e investimento no mercado financeiro, como ele escrevia em seu perfil, mas sim por fraudes bancárias.

