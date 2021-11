Operação da Polícia Civil visa prender traficantes do Comando Vermelho que atuam em comunidade de São Gonçalo - Divulgação

Publicado 04/11/2021 08:55 | Atualizado 04/11/2021 09:00

Rio - Agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSH) realizam nesta quinta-feira (4) uma operação contra traficantes de drogas que atuam no Complexo do Jóquei, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O foco principal é cumprir mandados de prisão contra lideranças do Comando Vermelho que atuam naquela região.

A operação conta com a participação de cerca de 100 policiais civis. Veículos blindados são usados para entrada em pontos mais críticos.

Investigações da Polícia Civil identificaram que os traficantes estariam expandido suas rendas financeiras cobrando taxas de segurança para moradores de um condomínio construído na região. Quem não cumprisse a ordem, corria o risco de ser expulso dos imóveis.

A polícia também estudou possíveis rotas de fuga de traficantes. Várias ruas dos bairros Jóquei, Anáia e Coelho estão bloqueadas com barricadas, impedindo o direito de ir e vir da população.

Pelo menos dez criminosos que, segundo as investigações, fazem a segurança do líder da quadrilha foram identificados.

De acordo com a polícia, traficantes do Comando Vermelho aproveitaram o território para criar uma aliança entre as comunidades do Complexo do Jóquei.

A polícia coletou imagem para identificar os integrantes da organização criminosa. Em uma delas, os traficantes ostentam armas de grosso calibre em meio aos moradores e crianças que brincam nas ruas.

Até a publicação da matéria, a Polícia Civil não havia divulgado um balanço parcial da operação.