Mãe e filha foram mortas a facadasReprodução/Redes Sociais

Publicado 04/11/2021 08:42 | Atualizado 04/11/2021 08:44

Rio - O assassinato de Lucimar Freitas da Silva Vasconcelos, de 46 anos e da filha , Adriana Vasconcelos da Silva, de 19, chocou moradores de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. O crime aconteceu nesta quarta-feira, na região de Bracuí. "Gente q mundo cruel não da pra acreditar, meu Deus", disse uma internauta. "Uma cidade tão linda! Mas tem um histórico de extrema violência. Meus sentimentos aos amigos e familiares de mãe e filha", comentou outra. "Ainda não dá pra acreditar. Pessoa tão meiga", afirmou outra mulher. Segundo a 166ª DP (Angra dos Reis) as vítimas foram mortas a facadas e o homem apontado como autor do crime, Márcio de Oliveira Vicente, ex-namorado de Lucimar, foi preso

De acordo com o delegado titular da 166ª DP (Angra dos Reis), Vilson de Almeida, Lucimar e Adriana foram encontradas mortas dentro de casa. Agentes da unidade faziam diligências na residência quando vizinhos apontaram Márcio como responsável pelas mortes. Durante a abordagem, os policiais identificaram um corte no dedo indicador direito de Márcio, que disse que o ferimento foi causado por uma faca quando ele cortava cana no dia anterior.

Ainda segundo o delegado, ao ser questionado sobre seu telefone celular, para auxiliar nas investigações, o homem disse que o aparelho estava em manutenção. Os agentes também estiveram na casa do suspeito, em um quarto dentro de um complexo de casas tipo cortiço, na comunidade Sapinhatuba I, onde fizeram buscas. Os policiais notaram que não havia móveis no local, apenas roupas e poucos objetos pessoais.

Os corpos de Lucimar e Adriana foram enviados ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento das vítimas.