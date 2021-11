Linhas de ônibus começaram a ser fiscalizadas automaticamente no dia 19 de outubro. Uma delas é a 639, com ponto final na Tijuca - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 03/11/2021 11:11 | Atualizado 03/11/2021 11:50

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes passa a fiscalizar, a partir desta quarta-feira (3), 97 linhas de ônibus da cidade, que deverão rodar com a frota mínima, sob risco de receber multas automáticas. Desde o mês passado, a Prefeitura do Rio já acompanhava 50 linhas de ônibus. Nesta quarta, outras 47 entraram na fiscalização (veja a lista no fim da matéria). O objetivo é que, a partir do dia 15 de novembro, todas as linhas estejam sob monitoramento.

A Secretaria Municipal de Transportes implementou um sistema de monitoramento a partir dos GPSs dos veículos, que calculam com precisão quantos ônibus de cada linha estão rodando na cidade. Essa ferramenta gera multa automática para aqueles que circularam com a frota abaixo do determinado. Desde o último dia 19, 50 linhas já estavam em monitoramento. Até a última sexta-feira (29), 257 novas multas automáticas foram emitidas em nove dias de operação.

Dados públicos da secretaria apontam que, ao longo de 2021, foram aplicadas 3.067 multas aos ônibus. Destas, apenas 64 foram pagas, segundo a pasta: 1.293 estão em recurso; 741 estão vencidas; 508 cadastradas; 460 ainda em aberto; e 1 foi cancelada. O tempo médio de pagamento de multas é de 160 dias, ou pouco mais de cinco meses.

As 47 linhas que passam a ser fiscalizadas nesta segunda etapa:



880 -Rio das Pedras - Alvorada

361 - Recreio dos Bandeirantes - Castelo

300 - Sulacap - Candelária

634 - Bananal - Saens Peña

766 - Madureira - Freguesia

783 - Marechal Hermes - Praça Seca

752 - Conjunto dos Palmares - Coelho Neto

2803 - Vila Kennedy - Alvorada

821 - Corcundinha - Campo Grande

2336 - Campo Grande - Castelo

2338 - Campo Grande - Castelo

2303 - Cesarão - Carioca

2337 - Santa Cruz - Castelo

950 - Vicente de Carvalho - Vista Alegre

2334 - Campo Grande - Castelo

868 - Urucânia - Campo Grande

2310 - Bangu - Castelo

2335 - Santa Cruz - Castelo

875 - Tanque - Chácara

898 - Sepetiba - Campo Grande

2804 - Bangu - Barra da Tijuca

2802 - Santa Cruz - Barra da Tijuca

2345 - Vila Valqueire - Castelo

869 - Santa Margarida - Campo Grande

2381 - Pedra de Guaratiba - Castelo

830 - Pedregoso - Campo Grande

2307 - Jardim 7 de Abril - Carioca

2308 - Cosmos - Carioca

2339 - Campo Grande - Castelo

2383 - Sepetiba - Carioca

395 - Coqueiros - Tiradentes

844 - Barra Shopping - Barrinha

2309 - Urucânia - Carioca

825 - Campo Grande - Jesuítas

839 - Cesarão - Campo Grande

834 - Largo do Correia - Campo Grande

849 - Base Aérea de Santa Cruz - Campo Grande

841 - Vilar Carioca - Campo Grande

845 - Cantagalo - Campo Grande

836 - Caboclos - Campo Grande

822 - Corcundinha - Campo Grande

833 - Conjunto Manguariba - Campo Grande

842 - Paciência - Campo Grande

813 - Manguariba - Santa Cruz

2801 - Campo Grande - Barra da Tijuca

2380 - Jardim Maravilha - Castelo

873 - Paciência - Campo Grande

As 50 linhas que já estavam sob fiscalização desde o dia 19 de outubro:

864 - Bangu - Campo Grande

371 - Praça Seca - Praça Tiradentes

565 - Tanque - Gávea

309 - Alvorada - Central

606 - Engenho de Dentro - Rodoviária

624 - Mariópolis - Praça da Bandeira

878 - Tanque - Barra da Tijuca

639 - Jardim América - Saens Peña

232 - Lins - Castelo

790 - Campo Grande - Cascadura

774 - Madureira - Jardim América

629 - Irajá - Saens Peña

838 - Jardim Maravilha - Campo Grande

483 - Penha - General Osório

298 - Acari - Castelo

315 - Central - Recreio dos Bandeirantes

343 - Jardim Oceânico - Candelária

557 - Rio das Pedras - Copacabana

363 - Vila Valqueire - Candelária

249 - Água Santa - Carioca

550 - Cidade de Deus - Gávea

328 - Bananal - Candelária

918 - Bangu - Irajá

721 - Vila Cruzeiro - Cascadura

312 - Olaria - Candelária

324 - Ribeira - Candelária

900 - Merck - Downtown

108 - Jardim de Alah - Rodoviária

497 - Penha - Cosme Velho

220 - Usina - Candelária

779 - Pavuna - Madureira

954 - Taquara - Recreio

399 - Pavuna - Passeio

463 - São Cristóvão - Copacabana

805 - Alvorada - Jardim Oceânico

292 - Engenho da Rainha - Castelo

712 - Cascadura - Irajá

390 - Curicica - Candelária

756 - Santa Cruz - Coelho Neto

905 - Bonsucesso - Irajá

548 - Alvorada - Metrô Botafogo

794 - Cascadura - Bangu

621 - Penha - Saens Peña

394 - Vila Kennedy - Tiradentes

793 - Pavuna - Sulacap

770 - Campo Grande - Coelho Neto

812 - Carobinha - Bangu

840 - São Fernando - Campo Grande

412 - Saens Peña - Gávea

897 - Paciência - Pingo d'Água