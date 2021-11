Confronto com a PM deixou dois mortos na Zona Norte de Niterói - Divulgação

Publicado 07/11/2021 08:59 | Atualizado 07/11/2021 10:16

Rio - Após uma troca de tiros com a Polícia Militar, dois homens morreram a comunidade Nova Brasília, no bairro Engenhoca, Zona Norte de Niterói, neste sábado, 6. Segundo a corporação, os oficiais do 12ºBPM (Niterói) teriam sido atacados após abordarem dois homens em uma moto, dando início ao confronto.

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que policiais militares do 12°BPM (Niterói) foram atacados a tiros após abordarem dois homens em uma moto na Av. Professor João Brasil com Rua Cabo Pedro Couto. Posteriormente os criminosos foram encontrados mortos", diz o comunicado.

Ainda de acordo com a PM, os policiais apreenderam duas pistolas e material entorpecente. No local onde os suspeitos foram localizados mortos, conhecido como "Beco da Tropa do Flu", foram encontrados também uma bíblia e um caderno com anotações do tráfico. Agora, a ocorrência foi assumida pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.