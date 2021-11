Delegacia de Homicídios da Capital está investigando o caso - Foto: Arquivo Mais

Publicado 07/11/2021 10:00 | Atualizado 07/11/2021 12:42

Rio - O sargento reformado da PM Edmilson da Silva de Oliveira, conhecido como Macalé, de 54 anos, foi assassinado a tiros na tarde de sábado, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Ele já foi investigado por suspeita de integrar uma milícia na Zona Norte do Rio.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu) foram informadas de que um colega de farda havia sido morto na Avenida Santa Cruz e ao chegarem no local já encontraram o sargento morto. A corporação informou que Oliveira estava reformado e ingressou na PM em setembro de 1986.



Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foram ao local para realizar perícia técnica e vão investigar o caso. Oliveira era casado e não há informação sobre filhos. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento dele.

Em 2012, o sargento reformado chegou a ser preso pela DH por suspeita de homicídio e de integrar uma milícia que atua na região de Oswaldo Cruz.