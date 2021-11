Cariocas aproveitam o domingo de sol para contemplar a paisagem no Mirante Dona Marta, em Botafogo - FABIO COSTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 07/11/2021 10:38

Rio - Depois de um mês de outubro predominantemente chuvoso no Rio, é hora de aproveitar a aparição do sol no primeiro fim de semana de novembro. Cariocas aproveitam o domingo (7) em passeios ao ar livre, como na orla da Zona Sul e no Mirante Dona Marta, em Botafogo. Segundo o Alerta Rio, o dia será de céu parcialmente nublado, sem ocorrência de chuva, com mínima de 14º C e máxima de 29º C.

Os ventos neste domingo serão fracos a moderados, com um sol tímido, mas suficiente para embelezar a paisagem.

A segunda-feira (8), no entanto, terá aumento de nebulosidade, com chuva fraca a moderada, a partir da noite. Na terça (9) segue o tempo instável, com quedas na temperatura, céu encoberto e chuva fraca a qualquer hora do dia.