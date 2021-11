Acidente na Ponte Rio-Niterói - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 07/11/2021 11:04

Rio - O motorista e o auxiliar feridos no grave acidente entre caminhões sexta-feira (5), na Ponte Rio-Niterói, já receberam alta do hospital. Bruno Rodrigues Bittencourt estava internado no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, e Daniel Santana no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Eles foram os únicos feridos no acidente.

Bruno e Daniel trabalhavam juntos em um caminhão que fazia o transporte de galões de água e trafegava sentido Rio, quando bateu em outro caminhão, que transportava plantas. A dupla ficou presa às ferragens por mais de uma hora - um deles precisou ser resgatado no helicóptero do Corpo de Bombeiros, e a Ponte foi interditada por 20 minutos. Cinco carros de passeio foram atingidos no engavetamento, mas sem feridos.

Caminhões não deveriam trafegar pela Ponte Rio-Niterói no horário da manhã. De acordo com a Ecoponte, veículos com dois eixos são proibidos de passar no sentido Rio das 4h às 10h, em dias úteis. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que "caminhões que passam em horário proibido são autuados pelas imagens da câmeras de vídeo monitoramento", e que busca as imagens para "tomar as medidas cabíveis no caso". A PRF afirmou ainda que realiza quase mil autuações por ano na via, e que o monitoramento é feito 24 horas por dia