O gari Márcio André posa ao lado da mãe que deu à luz em plena Praia de Copacabana - REPRODUÇÃO FACEBOOK

O gari Márcio André posa ao lado da mãe que deu à luz em plena Praia de CopacabanaREPRODUÇÃO FACEBOOK

Publicado 15/11/2021 12:54 | Atualizado 15/11/2021 12:58

Rio - Dois garis da Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) realizaram um parto de emergência na madrugada de domingo (14), em plena Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Márcio André Pereira e Marcelo dos Santos Vieira trabalhavam na orla por volta das 3h e perceberam quando uma jovem entrou em trabalho de parto. A dupla prestou auxílio ainda na areia, e o bebê, um menino, nasceu com saúde.

Márcio André divulgou nas redes sociais um vídeo gravado minutos após o parto. A mãe, sentada entre o calçadão e a areia, parece ainda sentir as dores, enquanto os garis tentam parar algum veículo para levá-los ao hospital. "Nasceu uma criança aqui em Copacabana, e eu estou segurando o outro filho dela no colo", diz Márcio, no vídeo. "É, neném acabou de nascer. Vamos parar um carro, aí", completa Marcelo, com o recém-nascido nos braços.

O bebê e a mãe foram levados ao hospital pelo Corpo de Bombeiros e passam bem.