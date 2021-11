Dona Ivone Lara - Reprodução facebook

Publicado 17/11/2021 13:57 | Atualizado 17/11/2021 14:20

Rio - A sambista Dona Ivone Lara, falecida em 13 de abril de 2018, terá uma estátua de bronze em sua homenagem inaugurada neste sábado (20), no Dia da Consciência Negra, a partir das 14h, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Além disso, também haverá uma roda de samba. A iniciativa faz parte do tributo à grande “Dama do Samba”, justamente no ano de seu centenário, no projeto 'Estátua de Brilho'.

As ruas e bares da Tijuca, Maracanã e Vila Isabel sempre foram palcos de diversas manifestações artísticas populares, incluindo as famosas rodas de samba, já que as regiões abrigam escolas de samba tradicionais do Rio de Janeiro, como a Mangueira, Unidos da Tijuca, Salgueiro, Vila Isabel e Império da Tijuca. Os bairros também entraram para a história das carreiras de diversos sambistas imortais: Cartola, Carlos Cachaça, Jamelão, Beth Carvalho, Nelson Sargento, Noel Rosa e entres outros baluartes. No entanto, os tijucanos elegeram a sambista após um mês de votação que ocorreu por meio da internet.

A roda de samba, evento aberto ao público e totalmente gratuito, contará com o grupo Pra Elas, que é composto somente por cantoras negras que fazem parte do circuito carioca de samba da atualidade. Já confirmaram suas presenças André Lara, neto da Dona Ivone Lara, e Alex Ribeiro, filho do também músico Roberto Ribeiro, além de outros convidados.



Dona Ivone Lara foi a primeira cantora a assinar um samba-enredo e a fazer parte da ala de compositores de uma escola. Vale ressaltar ainda que a atração será a primeira de muitas que o novo campus Estácio Maracanã vai proporcionar aos moradores do bairro da Tijuca e de toda a cidade do Rio de Janeiro.



“Nossa bandeira será fincada com uma estátua de bronze com o nome de uma joia rara, o que deixa a gente bem feliz, afinal de contas, a logomarca da Estácio também é uma joia: um diamante. A homenagem à Dona Ivone Lara vai valorizar ainda mais os nossos acervos e patrimônios, fortalecendo a história da Cidade do Rio de Janeiro”, afirma Eduardo Guedes, diretor de Marketing da Estácio.