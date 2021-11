Empresa avisa que, se houver necessidade, haverá viagens extras e saídas em intervalos menores - Divulgação / CCR Barcas

Rio - A CCR Barcas volta a operar com a grade de horários anterior à pandemia da covid-19 nesta quinta-feira (18). A decisão foi tomada em cumprimento à resolução Secretaria de Transportes do Rio (Setrans) 1.462 de 18 de outubro de 2021.

Com isso, nos períodos de rush, das 6h30 às 10h no sentido Niterói-Rio, e das 16h30 às 20h30 no sentido Rio-Niterói, as viagens acontecerão conforme o sistema de intervalos de 15 minutos entre as partidas.

