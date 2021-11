Light irá retirar cabos irregulares de empresas de telecomunicações - Arquivo / Agência O Dia

Light irá retirar cabos irregulares de empresas de telecomunicaçõesArquivo / Agência O Dia

Publicado 17/11/2021 11:56

Rio - A Light e a Secretaria de Conservação (Seconserva) da Prefeitura do Rio deram início à retirada de cabos de redes de telecomunicações dos postes da distribuidora. Todo o material que oferecer risco ao sistema elétrico de distribuição de energia será removido. A ação começou nesta quarta-feira (17) no bairro de Jacarepaguá, ao longo das ruas Tirol, Rua Geremário Dantas, Estrada do Pau Ferro e Estrada do Tindiba, em pontos já fiscalizados.



A distribuidora informou que todas as operadoras que possuem contratos com a Light foram notificadas sobre as providências que deveriam ser tomadas antes do início das operações. “Redes instaladas em desacordo com as normas técnicas, assim como as ligações clandestinas, comprometem a estrutura dos postes, podem provocar interrupções no fornecimento de energia e acidentes ”, detalha Janine Santos, gerente de Serviços e Atendimento ao Cliente da Light.



A secretária de Conservação, Anna Laura Secco, ressalta a importância do projeto. "A ação em Jacarepaguá é o começo de um trabalho que vai abranger diferentes pontos da cidade. Trabalharemos junto com a Light para acabar com a desordem da fiação irregular, que desafia o poder público, põe os cidadãos em risco e compromete a paisagem", afirma ela.



Um ponto abordado pela Light durante o planejamento da força-tarefa é a presença de reservas técnicas, rolos de cabos extras instalados pelas operadoras nos postes. Esta fiação, segundo a distribuidora, fica embolada, ou enrolada, e pode ser encontrada na parte baixa dos postes. Todo esse material pertence às companhias como as de telefonia, internet e de TV a cabo, sendo delas a responsabilidade pela manutenção.



Segundo a Light, quando uma irregularidade é identificada, a distribuidora notifica as empresas. Caso as empresas não atendam as demandas da distribuidora, a Light remove os cabos irregulares. Ligações clandestinas e irregularidades nas instalações das iluminações públicas também foram identificadas durante as fiscalizações. Nesses casos, as fraudes são tratadas pelas equipes de recuperação de energia e do poder público. O material retirado dos postes é descartado por empresa devidamente certificada pelo INEA (Instituto Estadual do Ambiente).