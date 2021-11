O pequeno Moisés de Oliveira Rozário, de 5 anos, morto a facadas em Duque de Caxias - reprodução

Publicado 17/11/2021 11:15 | Atualizado 17/11/2021 11:24

Rio - A Polícia Civil do Rio está à procura de um homem suspeito de ter matado a facadas o enteado. O crime aconteceu na noite do último domingo (14), na comunidade Vai Quem Quer, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O corpo do menino Moisés de Oliveira Rozário, de 5 anos, foi enterrado nesta terça-feira (16) no Cemitério da Taquara, também em Duque de Caxias.

A principal linha de investigação é de que o homem tenha cometido o crime por ciúmes da criança e, também, por não aceitar o fim do relacionamento de oito meses. De acordo com a Secretaria Estadual de Polícia Civil, investigadores seguem em diligência e estão ouvindo os parentes da criança.

Fã de super-heróis da Marvel, Moisés de Oliveira teve seus sonhos interrompidos após o homem invadir a casa onde ele vivia com a mãe e outro irmão especial, de 19 anos. Para a polícia, a mulher de 37 anos, contou que ouviu os latidos dos cachorros e, ao olhar na parte de fora da casa percebeu que o ex-companheiro pulava o muro da casa.

Após o episódio, a mulher retornou para dentro da casa e encontrou o filho mais novo já sem vida e ensanguentado.

Joelma Rozário é mãe de três filhos, frutos de outros relacionamentos.

A Polícia Civil periciou o local do crime e aguarda a finalização dos laudos.