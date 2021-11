Material encontrado nesta quarta-feira no Morro do Dezoito - Divulgação

Material encontrado nesta quarta-feira no Morro do DezoitoDivulgação

Publicado 17/11/2021 13:06

Rio - Equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e da 25ª DP (Engenho Novo) apreenderam drogas durante o segundo dia de ações nas comunidades das zonas Norte e Oeste, nesta quarta-feira. Segundo a PM , foram 15 tabletes e 239 trouxinhas de maconha, mais de 800 papelotes de cocaína, dois pacotes da droga que seriam preparadas para a venda, com aproximadamente 1kg cada. Todo o material foi encontrado na comunidade Morro do Dezoito, na Zona Norte.

Desde ontem, batalhões do Comando de Operações Especiais (COE) estão atuando nas comunidades do Dezoito e Caixa D'Água, em Quintino, e da Barão, Covanca, Bateau Mouche e São José Operário, em Jacarepaguá.

Em Campo Grande, nesta terça, equipes do 27º BPM (Santa Cruz), do 40º BPM (Campo Grande) e da Corregedoria da Polícia Militar atuaram nas comunidades do Antares, Rola e Aço, na Zona Oeste do Rio. A região é marcada por intensos confrontos entre grupos milicianos que tentam dominar o território. A área já foi controlada por Wellington da Silva Braga, o Ecko, e atualmente está nas mãos do irmão Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho. Na terça-feira, dois veículos roubados foram recuperados.



A ação começou após um miliciano oferecer R$ 100 mil semanais a policiais do 24º BPM (Queimados) para que os agentes colaborassem com as ações criminosas na região da Estrada do Cortume, que cruza boa parte do bairro de Santa Cruz e chega até Seropédica, na Baixada Fluminense.



A região da Praça Seca, principal ligação entre Madureira e Jacarepaguá, é disputada há pelo menos um ano entre o Comando Vermelho, que já dominou favelas como o Morro da Barão, e a milícia liderada por Edmilson Gomes Menezes, o Macaquinho, preso em agosto.