Publicado 02/12/2021 06:00

Na sigla em inglês ESG (Environmental, Social and Governance), o 'E' é usado para identificar e medir as práticas ambientais de uma empresa. Na Naturgy, companhia distribuidora de gás natural do Rio de Janeiro, o Plano de Sustentabilidade está alinhado aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Entre os objetivos, estão a redução de emissão de gases de efeito estufa e de energia elétrica, a reciclagem e a valorização de resíduos, a redução do consumo de água e projetos voltados à biodiversidade", destaca Christiane Delart, responsável por Gestão do Sistema de Distribuição da companhia.

Muitas iniciativas já foram colocadas em prática, como o Programa Frota Sustentável, que incentiva o uso de combustíveis mais limpos na frota da empresa, como o GNV. Por ser um combustível fóssil mais limpo, ele traz benefícios para o meio ambiente, como a redução de mais de 20% na emissão de gás carbônico.

E toda essa frota passa pela técnica de "ecolavagem", que não utiliza água, fazendo com que se economize 400 litros por vez. Em 2020, foram realizadas 279 ecolavagens, o que representou uma economia de mais de cem mil litros de água. Há ainda ações como o uso de energia solar em mais de 200 pontos de Telemetria, reduzindo o uso de energia elétrica.

Na Naturgy, mais de 80% dos resíduos gerados são reciclados ou valorizados. Por exemplo, a realização de compostagem dos resíduos orgânicos e as campanhas de coleta de pilhas e baterias e de reciclagem de eletrônicos.

E há ainda as ações externas promovidas pela empresa, como a manutenção da Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual do Rio Guandu, o monitoramento da qualidade de ruído ambiental e o Projeto Mobilidade. Este último dispõe de uma tecnologia que permite o monitoramento da frota e dos técnicos a distância, permitindo a gestão integrada online de todo o processo de atendimento. Dessa forma, é possível reduzir o uso de papel e de combustível.

Cartilha

Internamente, a empresa realiza campanhas de conscientização e educação ambiental, incluindo a promoção de caminhadas ecológicas e plantio de mudas. No período de pandemia, foi desenvolvida uma Cartilha de Sustentabilidade para incentivar a adoção de hábitos mais sustentáveis em casa, por ocasião do home office. São dicas simples, de como viver com menos desperdício, cultivar ambientes verdes, economizar água e energia, entre outras. A iniciativa fez sucesso.

A colaboradora Simone Vieira adotou a compostagem de materiais orgânicos de origem vegetal e a separação do lixo reciclável. "O isolamento social e o trabalho remoto me estimularam a adotar várias atitudes sustentáveis. A compostagem cria um composto para nutrir plantas, e agora tenho uma lixeira exclusiva para os recicláveis. Uma vez por semana, o catador passa na minha casa para buscar. Essas ações reduzem o envio de resíduos para aterros sanitários", explica.

O home office fez com que a colaboradora Cláudia Magalhães passasse mais tempo com sua filha e juntasse criatividade e reciclagem. "Eu e minha filha criamos brinquedos reaproveitando materiais, como rolos de papel higiênico vazio e tampinhas de garrafa. Aumenta a criatividade e a concentração da criança, além da redução de custo e da utilização de novos recursos naturais, o que ocorre na compra de novos brinquedos", diz.