Cônsul Geral da Rússia Vladimir Tokmakov e secretário de Estado de Educação Alexandre Valle formalizam a decisão - Uanderson Fernandes/Seeduc-RJ

Cônsul Geral da Rússia Vladimir Tokmakov e secretário de Estado de Educação Alexandre Valle formalizam a decisão Uanderson Fernandes/Seeduc-RJ

Publicado 02/12/2021 10:52 | Atualizado 02/12/2021 10:56

Rio - Um acordo para formalizar a criação do primeiro colégio intercultural Brasil-Rússia no estado do Rio foi realizado nesta quarta-feira, 1º. O Colégio Estadual Tenente Otavio Pinheiro, localizado em Belford Roxo, foi o escolhido para dar início ao projeto, que ofertará duas turmas de primeiro ano do Ensino Médio já em 2022. A decisão foi tomada em encontro do secretário de Estado de Educação Alexandre Valle e subsecretários da Seeduc com o cônsul geral da Rússia Vladimir Tokmakov, em sua residência em Botafogo.